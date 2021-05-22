ليلة التتويج.. كيف يحسم أتلتيكو وريال مدريد لقب الليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ينتظر جميع عشاق الكرة الإسبانية حول العالم، مساء اليوم السبت، لمعرفة الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري الإسباني "الليجا" لهذا الموسم 2020-2021.

وانحصرت المنافسة على لقب الليجا بين ناديي أتلتيكو مدريد وجاره التقليدي ريال مدريد، بعدما ابتعد نادي برشلونة عن المنافسة في الجولة الماضية عقب خسارته أمام فريق سيلتا فيجو بنتيجة (2-1)، ليحسم الصراع بشكل رسمي بين قطبي العاصمة مدريد.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على فريق بلد الوليد، بينما يستضيف ريال مدريد في الوقت ذاته فريق فياريال الملقب بالغواصات الصفراء في مواجهة من العيار الثقيل أيضاً.

ترتيب الفريقين

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 83 نقطة، ويأتي خلفه ريال مدريد بفارق نقطتين برصيد 81 نقطة.

فرص أتلتيكو مدريد

تعتبر كل الفرص متاحة أمام أتلتيكو مدريد للظفر باللقب الأول لهم في الليجا منذ 2014، حيث إن فريق الروخيبلانكوس يحتاج إلى الفوز بغض النظر عن أي نتيجة في مباراة ريال مدريد وفياريال.

ويملك أتلتيكو مدريد فرصة للتتويج بالبطولة المحلية في حالة تعادله أمام بلد الوليد، ولكن سيحتاج الفريق إلى تعادل أو خسارة جاره ريال مدريد أمام فياريال.

وفي حالة خسارة أتلتيكو أمام بلد الوليد، تظل فرص الفريق قائمة للفوز بالليجا، في حالة تعادل أو خسارة جاره ريال مدريد أيضاً.

فرص ريال مدريد

ليس لدى فريق ريال مدريد خيارات متعددة مثلما يملك جاره أتلتيكو مدريد، حيث لا بديل عن الفوز أمام النادي الملكي على فياريال، حيث سينتظر الميرينجي هدية من فريق بلد الوليد عندما يواجه أتلتيكو في التوقيت ذاته.

ريال مدريد مطالب بالفوز على فياريال، وانتظار سقوط أتلتيكو مدريد بالخسارة، حيث سيتم تتويج النادي الملكي بطلاً للدوري الإسباني بفارق نقطة، حيث سيصبح رصيد ريال مدريد وقتها 84 نقطة، وسيتوقف رصيد أتلتيكو عند 83 نقطة.

ولكن مع فوز ريال مدريد وتعادل أتليتكو مع بلد الوليد، فإن الفريقان سيتعادلان في عدد النقاط برصيد 84 نقطة، وهو ما سيجعل ريال مدريد بطلاً لبطولة "الليجا" أيضاً، ولكن لماذا؟

كيف تحسم البطولة في حالة تعادل الفريقان في النقاط؟

يُعتبر فارق الأهداف في أغلب البطولات الأوروبية هو العامل الرئيسي الذي يُحدد الفائز بأي بطولة دوري يتساوى فيها المتنافسين في عدد النقاط، ولكن لا يتم الاستعانة بفارق الأهداف في الدوري الإسباني، حال تساوي فريقين في عدد النقاط بنهاية الموسم، وهو ما يمكن أن يحدث الليلة إذا فاز ريال مدريد وتعادل أتلتيكو مدريد.

ويتم تحديد الفائز في الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

2- فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط.

3- فارق الأهداف بوجه عام.

وبذلك سيتم اعتبار ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الثاني على التوالي في حال تساوي النقاط مع أتلتيكو، بسبب النقطة الأولى في قواعد تحديد الفائز في حالة تساوي النقاط، حيث يملك ريال مدريد الأفضلية في المواجهات المباشرة أمام أتلتيكو مدريد.

وفاز ريال مدريد ذهابا على أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-0) على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الميرينجي، وتعادل الفريقان إياباً (1-1) على ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس، ليتفوق بذلك النادي الملكي على جاره ويجعله بطلاً لبطولة "الليجا" لموسم 2020-2021.