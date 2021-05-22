"كيف يُفكر موسيماني؟".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي.

ويلعب الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صنداونز بملعب الأخير.

ونجح الأهلي في الفوز 2-0 بمباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب "الأهلي WE السلام".

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني استقر بشكل كبير على العناصر التي سيدفع بها أمام صنداونز، ويفاضل بين أكرم توفيق وحسين الشحات للتواجد في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات (أكرم توفيق).

الهجوم: محمد شريف.