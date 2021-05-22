الأهلي وصندوانز وحسم الليجا.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات المهمة في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني.

وتأتي مباريات اليوم بالدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة 38ـ الأخير ـ من المسابقة؛ حيث يتصدر أتليتكو مدريد الجدول برصيد 83 بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

وإليكم أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ ماميلودي صندوانز vs الأهلي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

03:00 ـ سيمبا vs كايزر تشيفز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

06:00 ـ الترجي vs شباب بلوزداد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز شباب بلوزداد بهدفين نظيفين.

06:00 ـ الوداد البيضاوي المغربي vs مولودية الجزائر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD

06:00 ـ بلد الوليد VS أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ ريال مدريد VS فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

06:00 ـ إيبار VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD