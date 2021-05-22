شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمنح عودة جونيور أجاى "الثقل الهجومى" للأهلى قبل مواجهة صن دوانز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق النادى الأهلى مباراة صعبة ضد صن داونز فى جنوب أفريقيا فى الثالثة عصر السبت، وذلك فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021، وفاز المارد الأحمر بصعوبة بالغة فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا فى نصف النهائى فى البطولة التى يحمل لقبها ويطمح فى إضافة لقبه العاشر فى تاريخ المسابقة القارية الاقوى .

ويعول الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على جهود لاعبه النيجيرى جونيور اجاى جناح المارد الاحمر العائد من الإصابة فى ظل إمتلاكه قدرات فنية وبدنية متميزة ظهرت فى الدقائق القليلة التى شارك فيها بمباراة الذهاب أمام صن دوانز بعدما صنع الهدف الثانى لصلاح محسن الذى سجله فى الوقت القاتل.

وإجمالا لعب أجاي مع الاهلى 155 مباراة بكل البطولات ونجح فى تسجيل 41 هدفا وصنع 28 هدفا أخر، وشارك النجم النيجيرى فى 44 مباراة أفريقية مع المارد الاحمر ونجح فى تسجيل 6 أهداف وصنع مثلهم.

ويسعى موسيمانى للخروج بشباك نظيفة فى مباراة صن دوانز، والتى لو تحققت ستكون للمرة الأولى حيث تلقت شباك المارد الأحمر 9 أهداف أمام صن دوانز، ولم يخرج بشباك نظيفة فى أى مباراة على ملعب صن دوانز طوال 4 لقاءات سجل فيها 4 أهداف أيضاً.

لكن الميزة التى يرغب موسيمانى فى الحفاظ عليها أن الأهلى دائم التسجيل على ملعب صن دوانز فقد سجل فى 3 مباريات من إجمالى 4 لقاءات لعبها هناك.