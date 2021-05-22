شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى ليوسف أوباما لتحديد موقفه من لقاء المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع يوسف أوباما لاعب الزمالك، لاختبار طبى اليوم، لتحديد موقفه من مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على اصطحاب أوباما فى رحلة السفر إلى الإسكندرية، بالإضافة إلى اللاعبين الذين يخضعون للتأهيل مثل عبد الله جمعة وحميد أحداد، خاصة وإن الفريق مرتبط بثلاث مواجهات خارج القاهرة فى الفترة المقبلة.

غاب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه لكدمة فى الركبة.

وطلب كارتيرون إقامة معسكر ثلاثى للفريق بين ثلاثة أماكن هي الإسكندرية والسويس والجونة لخوض الثلاث مباريات المقبلة، أمام المصري بالدوري في الإسكندرية ثم الإسماعيلي في الكأس بالسويس ثم الجونة بالدوري في الجونة.