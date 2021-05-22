شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى ليوسف أوباما لتحديد موقفه من لقاء المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع يوسف أوباما لاعب الزمالك، لاختبار طبى اليوم، لتحديد موقفه من مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
غاب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه لكدمة فى الركبة.
وطلب كارتيرون إقامة معسكر ثلاثى للفريق بين ثلاثة أماكن هي الإسكندرية والسويس والجونة لخوض الثلاث مباريات المقبلة، أمام المصري بالدوري في الإسكندرية ثم الإسماعيلي في الكأس بالسويس ثم الجونة بالدوري في الجونة.
ووفقا لخطة كارتيرون من المقرر أن يسافر فريق الزمالك إلى الإسكندرية اليوم السبت للدخول في معسكر مغلق هناك، لحين مواجهة المصري، ثم التوجه إلى السويس مباشرة للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس في كأس مصر ومن السويس يتجه فريق الزمالك إلي مدينة الجونة مباشرة لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري بالدوري.