بعد أنباء رحيله عن بيراميدز.. صورة رمضان صبحي بقميص النادي الأهلي تشعل السوشيال ميديا.. وكيل أعماله يكشف الحقيقة.. وأول تعليق من اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

فوجئت جماهير الكرة المصرية بقيام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بتغيير صورته الشخصية عبر صفحته الرسمية والموثقة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ووضع صورته بقميص الأهلي.

وكان رمضان صبحي قد رحل إلى صفوف نادي بيراميدز، عقب نهاية إعارته لصفوف الأهلي ورفض مفاوضات النادي الأحمر معه، الأمر الذي أثار غضب جماهير الأهلي، بعدما رفض البقاء مع الفريق.

من جانبه، كشف وكيل أعمال رمضان صبحي علاقة اللاعب بالصفحة الموثقة على موقع "فيس بوك"، والتي تم تغيير صورته بقميص النادي الأهلي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن وكيل أعمال رمضان صبحي أكد أن اللاعب ليس له علاقة بصفحة الفيس بوك، مؤكدًا أن الصفحة كانت موثقة بالفعل له من قبل ميديا النادي الأهلي في 2016 وقت أن كان رمضان لاعباً بالفريق، مؤكداً أنه خلال الفترة الماضية لم يكن لرمضان صبحي علاقة نهائيًا بالصفحة خاصة بعدما تم تغيير صورة البروفايل بقميص النادي الأهلي مما أثار الجدل بين الجميع خاصة وأنه يمثل بيراميدز في الوقت الحالي.

وأضاف وكيل أعمال نجم بيراميدز أن الحسابات الرسمية لرمضان صبحي في الوقت الحالي على انستجرام وتويتر فقط، مؤكداً أنه لا يوجد أي حساب له على فيس بوك.

رمضان صبحي يرد بصورة

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"، فإن رمضان صبحي علّق على تغيير صفحته الرسمية على "فيس بوك" صورته بقميص النادي الأهلي ووضعه في أزمة كبيرة قبل مباراة فريقه بيراميدز أمام إنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستقام بنيجيريا بعد غد.

وقام صبحي بنشر صورة له عبر حسابه بـ "إنستجرام" ظهر فيها بتيشرت بيراميدز خلال مشاركته بإحدى المباريات.

إجراء قانوني

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من اللعب قوله إن رمضان صبحي ليس له علاقة بالصفحة الموثقة على "فيس بوك" من قريب أو من بعيد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الصفحة بحوذة "أدمن أهلاوي" يتحكم فيها، وهو من قرر تغيير صورته أمس وأثار الجدل.

وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه الصفحة خاصة وأنه غير متحكم بها في الوقت الحالي وما يتم نشره في الوقت الحالي ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد.

ومؤخراً، صرح رمضان صبحي لرامز جلال، خلال برنامج المقالب "رامز عقله طار" الذي تمت إذاعته في شهر رمضان الماضي: "طبعاً لسه أهلاوي أكيد وحياة ابني زين»".

وأضاف قائد المنتخب الأولمبي: "أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي بشرط أن أحصل على موافقة من إدارة بيراميدز".

وعقب تلك التصريحات، حسم رمضان صبحي جدل رحيله عن فريقه بيراميدز خلال الفترة المقبلة والعودة إلى النادي الأهلي.

ونشر رمضان صبحي بياناً نقلته وسائل إعلامية قال فيه: "نظرا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرا، فأود التوضيح أنني سعيد جدا بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة أخرى داخل أو خارج مصر، ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو المستقبل القريب".

وأضاف: "لست مندهشا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التليفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز، والتي بالعكس حدثت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

وأكد: "كل تركيزي الآن على بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وللحفاظ على وجودي في المنتخب الأول وتجهيزا لأوليمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي".