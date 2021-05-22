شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر اليوم إلى الإسكندرية لإقامة معسكر إعداد للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه اليوم، السبت، بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى محافظة الإسكندرية من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبى الزمالك فى مقر النادى ظهر اليوم، ثم يعلن المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون قائمة اللاعبين التى ستتوجه إلى الإسكندرية.

وطلب كارتيرون إقامة معسكر ثلاثى للفريق، بين ثلاثة أماكن هي الإسكندرية والسويس والجونة لخوض الثلاث مباريات المقبلة، أمام المصري بالدوري في الإسكندرية ثم الإسماعيلي في الكأس بالسويس ثم الجونة بالدوري في الجونة.

ووفقا لخطة كارتيرون من المقرر أن يسافر فريق الزمالك إلى الإسكندرية اليوم السبت للدخول في معسكر مغلق هناك، لحين مواجهة المصري، ثم التوجه إلى السويس مباشرة للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس في كأس مصر ومن السويس يتجه فريق الزمالك إلي مدينة الجونة مباشرة لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري بالدوري.

ويسعي المدرب الفرنسى لتجهيز لاعبي الزمالك للمباريات المقبلة، بشكل جيد، نظرا لأهمية كافة المباريات سواء على صعيد المنافسة الشرسة مع الأهلي على صدارة الدوري أو المنافسة علي لقب كأس مصر.

وتحسم السيولة المادية والميزانية الخاصة بالمعسكر مصيره، سواء بإقامته بالطريقة التى حددها كارتيرون والتوجه من معسكر مباراة لمعسكر المباراة الأخري دون الرجوع للقاهرة أو الاكتفاء بإقامة معسكر لمدة 24 ساعة قبل كل مباراة، وهو ما سيتحدد اليوم بالتنسيق بين الجهاز الفني والإدارة مع مسئولي نادي الزمالك.