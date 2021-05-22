شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يواجه الكويت اليوم بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ، نظيره الكويتى، فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة العربية لكرة الصالات التى تقام حاليا فى مصر.

ويتصدر منتخب مصر لكرة الصالات مجموعته فى البطولة العربية لكرة الصالات برصيد 3 نقاط بعد فوزه فى الجولة الأولى على حساب موريتانيا بنتيجة 8-1، وجاء منتخب البحرين فى المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما حل منتخب الكويت ثالثا بدون رصيد وموريتانيا رابعا بدون رصيد أيضا.

وفازمنتخب مصر للصالات بقيادة مديره الفنى هشام صالح على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.

وسجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكلا من محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد.