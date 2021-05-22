شكرا لقرائتكم خبر عن «دي ماريا» في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مداعبة محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق بعد انتهاء التقسيمة التي شارك خلالها كرأس حربة وليس حارس مرمى.

وقام كارتيرون بالتوجه لجنش بعد التقسيمة في المران الأخير وتحدث معه قائلا: «هايل دي ماريا» وذلك بعدما صنع جنش عدة تمريرات حاسمة، تشبيها بأنخيل دي ماريا نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.