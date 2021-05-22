شكرا لقرائتكم خبر عن رعب وقلق في الزمالك بسبب تقرير طلبه كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد على الاجتماع باللاعبين اكثر من مرة لمنحهم بعض التعليمات الفنية وطالبهم بمواصلة الانتصارات

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بمنح تعليمات لجهازه المعاون بإعداد تقرير مكتوب عن بعض الملاحظات والتعليمات الفنية الخاصة بأدوار اللاعبين في الملعب لتنفيذها في الفترة المقبلة

وتسبب طلب كارتيرون في قلق ورعب بين اللاعبين خوفا من أي ملاحظات سلبية ضدهم

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.