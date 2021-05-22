شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : إعلان اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة الرياضة عن صدور قرار خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن تعيين لجنة جديدة لإدارة الزمالك خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة عماد عبدالعزيز التي تم الاستقرار على رحيلها

وقال المصدر في تصريحات خاصة للمصري اليوم: ان الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة استقر على اللجنة الجديدة وان هناك اجتماع اخير عصر اليوم لحسم ضم بعض الشخصيات ومن ثم اعلان تعيين اللجنة الجديدة التي سيقودها حسين لبيب.

وتابع: خلال لساعات المقبلة سيحسم الوزير قراره النهائي باستمرار لجنة عماد عبدالعزيز من عدمه