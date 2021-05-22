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مصدر : إعلان اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك خلال ساعات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة عن صدور قرار خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن تعيين لجنة جديدة لإدارة الزمالك خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة عماد عبدالعزيز التي تم الاستقرار على رحيلها

وقال المصدر في تصريحات خاصة للمصري اليوم: ان الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة استقر على اللجنة الجديدة وان هناك اجتماع اخير عصر اليوم لحسم ضم بعض الشخصيات ومن ثم اعلان تعيين اللجنة الجديدة التي سيقودها حسين لبيب.

وتابع: خلال لساعات المقبلة سيحسم الوزير قراره النهائي باستمرار لجنة عماد عبدالعزيز من عدمه

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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