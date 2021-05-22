شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا : جاهز لمواحهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود عبدالرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأصبح شيكابالا جاهزا للمشاركة في مباريات الزمالك بدءا من اللقاء المقبل أمام المصري البورسعيدي المقرر له يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الخاصة به.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.