شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يترك حراسة المرمى ويلعب دور رأس الحربة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة في بداية مران اليوم الجمعة. ويسعى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تجهيز كل اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية.

وشارك في التقسيمة كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس أمام طلائع الجيش التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف. وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبدالرحيم”جنش” حارس مرمى الفريق كلاعب مهاجم، وحمى العرين الأبيض محمد عواد ومحمد أبوجبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.