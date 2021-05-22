شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يعلق على إصابته بقطع في الرباط الصليبي في لقاء المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسام عاشور لاعب فريق الاتحاد السكندري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه السكندري أمام المصري البورسعيدي الخميس الماضي والذي خسرها زعيم الثغر بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عاشور في أول تعليق له عقب تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وقبل خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، «سأعود أقوى من الأول، وقدر الله وما شاء فعل، راض بقضاء الله، والحمد لله على كل شئ».

وسادت حالة من القلق داخل الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عقب إصابة حسام عاشور خلال لقاء المصري البورسعيدي والذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد. وعقب إصابة حسام عاشور، تم نقله إلى أحد المستشفيات خاصة بعد شعور اللاعب بالألم والشكوك حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان حسام عاشور، غادر لاعب نادي الاتحاد السكندري، عقب مواجهة المصري البورسعيدي، مساء الخميس، إلى أحد مستشفيات الإسكندرية. وذلك عقب إصابته قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة المصري البورسعيدي، التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الدوري.

شهدت مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري واقعة مؤسفة بعدما قام أحد اعضاء جهاز زعيم الثغر بالاعتداء على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين. وكان المصري قد حقق فوزاً قاتلاً على الاتحاد بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقام عضو الجهاز الفني للنادي السكندري بالركض خلف حكم الساحة ملقياً عليه المياه وهو ما دفع إبراهيم نورالدين لإشهار البطاقة الحمراء قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين في الملعب بالفصل بينهما.