شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صحبي يخلع قميص بيراميدز ويرتدي «تيشرت الأهلي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رمضان صحبي لاعب المنتخب الأوليمبي، بيراميدز الحالي، والأهلي السابق، يغازل ناديه السابق، بعدما نشر صورة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمقيص النادي الأهلي خاصة وأنه على قوة فريق آخر منذ رحيله من الموسم الماضي لصفوف بيراميدز.

وانهالت التعليقات السلبية على رمضان صبحي فور نشر صورته بمقيص الأهلي بتاريخ 20 مايو من الشهر الجاري، وكانت أبرز التعليقات التي رصدتها «المصري اليوم»، عندما قال أحد المتابعين، رمضان صبحي، «ابننا العاق»، فيما أضاف آخر، «أنسى ياكابتن»، وقال ثالث، «احنا سألنا عليك ياكابتن وعرفنا أنك عندك طموح»

وقال رمضان صبحي في فيديو سابق على صفحته يعود لعام 2016، إن الصفحة الذي قام بنشر صورته بقميص الأهلي، قال عنها اللاعب، إن هذه الصحفة تعد هي الرسمية، ولايوجد لدي أي صفحات على موقع تويتر أو انستجرام.

وكان رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز الحالي والأهلي السابق، حسم ملف رحيله عن فريقه الحالي خلال الفترة المقبلة والعودة إلى ناديه السابق الأهلي خاصة بعد تصريحاته التليفزيونية الأخيرة والتي أعلن فيها رغبته بالعودة إلى القلعة الحمراء.

رمضان صبحي قال: «نظرا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرا، فأود التوضيح أنني سعيد جدا بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة أخرى داخل أو خارد مصر، ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو المستقبل القريب».

أضاف: «لست مندهشا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التلفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز، والتي بالعكس حدثت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل».

وأكد: «كل تركيزي الآن على بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وللحفاظ على وجود في المنتخب الأول وتجهيزا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي».