شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة اللقب.. موعد مبارتي أتليتكو مدريد والريال الأخيرة في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم السبت 22 مايو المباراة الأخيرة والاسبوع 38 لحسم لقب الدوري الإسباني موسم 2020- 2021 حيث يتصارع كلا من فريقي أتليتكو مدريد وريال مدريد على هذا اللقب حتى النفس الأخير بعد خروج فريقي برشلونة وإشبيلية من المنافسة في المباريات الأخيرة.

فارق النقاط بين الفريقان المتصدران قريب للغاية ولن تحسمها سوى المباراة الاخيرة اليوم لكل فريق، حيث يتصدر فريق أتليتكو مدريد برصيد 83 نقطة من 37 مباراة، يليه فريق ريال مدريد بنفس عدد المباريات ولكنه يملك 81 نقطة، ثم برشلونة ثالثا والذي خرج من المنافسة على اللقب بنفس عدد المباريات ولكنه يملك 76 نقطة، يليهم إشبيلية برصيد 74 نقطة .

وتقام اليوم المباراة الاخيرة لفريق أتليتكو مدريد ضد بلد الوليد في تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نيوفو جوسي زورييلا وتنقلها قناة بين سبورت beIN SPORTS 2 HD

موعد مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد السبت 22 مايو الساعة 6 مساءا

موعد مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد السبت 22 مايو الساعة 6 مساءا

وتقام أيضا المباراة الاخيرة لفريق ريال مدريد ضد فياريال في نفس الموعد 6 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناتي بين سبورت beIN SPORTS 1 Premium وقناة beIN Sports 4K

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال السبت 22 مايو الساعة 6 مساءا