قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يحلّ الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في إياب دور الثمانية من بكولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بالقاهرة قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد، أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة بي ان سبورت 4 المشفرة، كما يمكن مشاهدة المباراة مجاناً عبر قناتين، الأولى سنغالية والأخرى إيفوارية، واللتان تبثان على قمر يوتلسات 9 شرق.

ويمكن ضبط قناة RTS2 السنغالية لمشاهدة اللقاء مجاناً عبر التردد: 11900، الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة RTI الإيفوارية، عبر التردد: 11881، الاستقطاب: عمودي، معدل ترميز: 27500.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجمعة، استعداداً لموقعة صن داونز والتي ستقام بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.