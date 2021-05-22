ريال مدريد يقرر التخلص من هازارد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد سيعرض لاعبه البلجيكي إيدين هازارد للبيع بعد انتهاء "الليجا" عقب مواجهة الفريق مع فياريال في ختام المسابقة والتي ستحسم فرصة الفوز باللقب في ظل تصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.

ويحتاج الفريق الملكي للفوز وفشل منافسه وجاره أتلتيكو مدريد في الانتصار خارج أرضه على ريال بلد الوليد ليتوج فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بلقب الدوري.

وقالت صحيفة ABC الإسبانية إن نجم تشيلسي السابق هازارد سيتم عرضه للبيع بعد نهاية الدوري، لأنه أصبح عبئًا اقتصاديًا على ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيركز على إعادة تشكيل الفريق وتجديده وجعله منافسًا قويًا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا التي يحمل الرقم القياسي للفوز بلقبها ولم يتوج بلقبه منذ 2018.

وكان قائد منتخب بلجيكا قد انضم إلى ريال مدريد قادماً من تشيلسي في 2019 مقابل 150 مليون يورو بالمكافآت، وقد ودّع الموسم مبكرًا بإصابة جديدة طفيفة، لكنها ستمنعه من اللعب أمام فياريال، حيث يعاني من إجهاد بسيط في فخذه الأيمن ليصل مجموع الدقائق التي خاضها 532 دقيقة فقط في 14 مباراة بالدوري.

وخاض هازارد إجمالًا 21 مباراة هذا الموسم بمجموع 898 دقيقة فقط، وسجل 4 أهداف، وهو معدل قليل للغاية مقابل ما حصل عليه تشيلسي من أموال، حيث قضت كثرة الإصابات على بصمته مع ريال مدريد.

وقد عمل زيدان سنوات من أجل التعاقد مع هازارد، لكن قبل عام على رحيله مجانًا، ورؤية كيف أنه لا يساهم بأي شيء مثمر للنادي يجد ريال مدريد نفسه في وضع لا يحسد عليه ما سيؤدي لعرضه للبيع.

وتضررت مسيرة هازارد من الإصابات منذ وصوله إلى إسبانيا قبل موسمين ليصبح أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد ما منعه من الظهور في أفضل مستوياته.

وفي أول موسم له مع ريال مدريد، تعرض هازارد لإصابتين خطيرتين في الكاحل، ومن ثم فإنه شارك فقط في 20 مباراة من البداية في كل المنافسات.