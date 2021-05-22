طالباً منه العفو والسماح.. إعلامي يعتذر لـ مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم الإعلامي عبدالناصر زيدان اعتذاره لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بعد خلافات بينهما استمرت لأكثر من 5 سنوات.

وطلب زيدان، عبر بث مباشر من حسابه على موقع "فيس بوك"، التصالح مع مرتضى منصور، طالباً منه العفو والسماح.

وقال الإعلامي إنه يعتذر لمرتضى منصور عن أي إساءة شخصية وجهها له أو لأسرته خلال الفترة الأخيرة، داعياً لحوار يجمعهما معاً وصفه بـ"حوار القرن".

وكان عبدالناصر زيدان واحد من الكثيرين الذين دخلوا في خلافات مع رئيس الزمالك المعزول، الذي تم تجميد مجلسه واستبعاده من رئاسة النادي، وإحالته للنيابة العامة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بعزل مرتضى منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.