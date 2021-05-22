شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأخير فى "آبا" قبل لقاء أنيمبا النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مرانه الأخير ملعب أنيمبا الدولي بمدينة آبا في نيجيريا استعدادا لمواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حبث يحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر غدا الأحد باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخاض بيراميدز تدريبه الأول أمس، الجمعة على ملعب المباراة، حيث تقرر أن يجري بيراميدز تدريبين بملعب المباراة طبقا للائحة الكاف خاصة وأن أرضيته من النجيل الصناعي ولابد من التدريب عليه مرتين للضيوف.