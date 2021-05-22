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بيراميدز يخوض مرانه الأخير فى "آبا" قبل لقاء أنيمبا النيجيرى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مرانه الأخير ملعب أنيمبا الدولي بمدينة آبا في نيجيريا استعدادا لمواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حبث يحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر غدا الأحد باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

وخاض بيراميدز تدريبه الأول أمس، الجمعة على ملعب المباراة، حيث تقرر أن يجري بيراميدز تدريبين بملعب المباراة طبقا للائحة الكاف خاصة وأن أرضيته من النجيل الصناعي ولابد من التدريب عليه مرتين للضيوف.

 

وتضم قائمة بعثة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي، خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودالجباس - دييجو رولان.

 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

 

ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.

 

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب مضيفه نادي إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، التى أقيمت الأحد الماضى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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