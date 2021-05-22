شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة مثيرة فى ختام الدور التمهيدي الثاني ببطولة الجونة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم السبت، منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتقام اليوم عدة مباريات مثيرة في منافسات الرجال والسيدات وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

نور الشربيني x فريدة محمد

هانيا الحمامي x الويلزية إيميلي وايت لوك

يثرب عادل x هنا رمضان

ميار هاني x الانجليزية سارة جان بيري

ندى عباس x منة حامد

مريم متولي x الانجليزية أليسو ويترز

منافسات الرجال:

محمد الشوربجي x الاسكتلندي جريج لوبان

مروان الشوربجي x محمد أبو الغار

مصطفى عسل x الهندي سوراف جوزال

فارس الدسوقي x الفرنسي جريجور جوليتير

يوسف إبراهيم x الماليزي إيان يو نج

يوسف سليمان x النيوزلاندي بول كول

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.