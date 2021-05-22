شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد : النصر حقق فوز مهم على النجوم والثلاث نقاط أهم من الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النصر بقيادة طارق السيد فوز هام علي فريق النجوم بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة 23 بدوري القسم الثاني .

أحرز هدفي اللقاء احمد خليل كالوشا من ركلتي جزاء .

وجاءت المباراة مليئة بالقوة وأندية بين الفريقين ونجح النصر في تسجيل الهدف الاول عن طريق احمد كالوشا من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء اثر عرقلة احمد داعشاخل منطقة الجزاء .

وفي الشوط الثاني احتساب حكم اللقاء لركة جزاء من لمسة يد واضحة علي مدافع النجوم .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 29 نقطة صعد بهم المركز التاسع وتجمد رصيد النجوم عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر .

وابدي طارق السيد المدير الفني للنصر سعادته بالفوز علي النجوم وحصد ثلاث نقاط مهمين مشيرا إلي أنه كان يسعي لتحقيق الفوز أكثر من الأداء وان المرحلة الحالية تتطلب البحث عن الثلاثاء نقاط اهم من الاداء لضيق الوقت وضغط المباريات يمثل ضغط كبير علي الفريق والجهاز الفني كل ثلاث ايام مباراة مؤكدا الفوز علي النجوم فوز معنوي ودفعه الفريق قبل المباريات المقبلة في ظل فوز جميع الفريق التي تنافس النصر علي الهروب الي منطقة وسط الجدول .

واضاف طارق السيد أن اللاعبين اكتسبوا ثقة الفوز أمام فريق كبير مثل النجوم والفوز يعتبر بستة نقاط حيث تعادل الفريقين في نفس النقاط قبل اللقاء .

وقال طارق السيد أن إصابة جودة ايمن في العشر دقائق الاولي كانت سببا في تغيير بعض الحسابات وام الدفع باحمد كهربا الذي قدم مردود جيد في النواحي الهجومية .

الأداء في معظم المراكز جيد وتم الدفع باللاعب محمد ناصر مودي مواليد 2001 وظهر بشكل جيد رغم أنه أول مرة يلعب في القسم الثاني وتمتلك لاعبين كبار رجال قدموا اداء رجولي وقوي .

وقال إن بعد الهدف الثاني كان انصر قريب من تسجيل الهدف الثالث ولكن اهدرنا أكثر من فرصة بسب التسرع في إنهاء الهجمات .