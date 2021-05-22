دوغلاس كوستا من يوفنتوس الى غريميو على سبيل الاعارة

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ميلانو: أعلن نادي يوفنتوس خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة عودة مهاجمه الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا إلى فريقه السابق غريميو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان: "دوغلاس كوستا (...) سيدافع عن ألوان بورتو أليغري حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وبدأ كوستا (30 عاما) مسيرته الكروية مع غريميو قبل الانضمام الى شاختار دانييتسك الأوكراني عام 2010 حتى 2015.

وتألق كوستا مع الفريق الأوكراني وأحرز معه اللقب المحلي خمس مرات والكأس المحلية ثلاث مرات إضافة إلى الكأس السوبر المحلية أربع مرات.