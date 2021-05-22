شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: الأهلي كان محظوظا أمام صن داونز فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مؤمن سليمان، مدرب الزمالك السابق، أن فريق الأهلى كان محظوظا في مباراة صن داونز التي أقيمت الأسبوع الماضي في القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "صن داونز فريق كبير نعرفه كأحد أقطاب الكرة الأفريقية في السنوات الخمس الأخيرة، وكان خطيرا للغاية في لقاء الأهلي الأول، ولكن الأهلي كان محظوظا، حينما نجح فى استغلال خطأ دفاعي ليسجل الهدف الأول، ثم الهدف القاتل من خطأ الحارس".

وحذر مدرب الزمالك السابق لاعبي الأهلي من انتفاضة لاعبى صن داونز في مباراة اليوم بجنوب أفريقيا، موضحا أن الفريق المستضيف سيقاتل ويلعب كرة هجومية لتعويض نتيجة الذهاب والتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

وعن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم السبت بين الأهلي وصن داونز كشف مؤمن سليمان، أن موسيماني يجب أن يلعب بواقعية كبيرة ويبتعد عن المفاجآت، وبالتالى فالتشكيل الذي فاز بهدفين في الذهاب هو الأقرب للمشاركة في الإياب، لأنه نفسيا وفنيا وبدنيا هم أجهز العناصر الموجودة حاليا، موضحا أن التغيير الوحيد المحتمل على التشكيل سيكون اراحة حسين الشحات.

وختم مدرب الزمالك السابق: "الأهلى يملك ثقة البطل، وهذه أقوى نقاط قوته في مباراة اليوم، لكن المباراة لن تكون سهلة أيضا، وأكبر الأخطاء التى يقع فيها الأهلى لو تعاملوا مع مباراة الإياب بطمأنينة زائدة".