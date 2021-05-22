شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت ينهى معسكره بالسويد استعدادا للمشاركة فى بطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي البطل المصري لاعب التنس محمد صفوت المصنف 163 عالميا، معسكره بالسويد استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة رولان جاروس بباريس ثاني البطولات الأربعة الكبرى والتي تنطلق خلال الفترة بين 24 مايو حتى 13 يونيو المقبل.

وكان "صفوت" في معسكر بالسويد، وذلك استعداداً للبطولة وحافظ البطل المصري على تصدره للتصنيف العربي في التصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولي للتنس، حيث تقدم مركزا وحيدا ليحتل المرتبة 163 عالمياً.