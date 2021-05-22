شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت ينهى معسكره بالسويد استعدادا للمشاركة فى بطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهي البطل المصري لاعب التنس محمد صفوت المصنف 163 عالميا، معسكره بالسويد استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة رولان جاروس بباريس ثاني البطولات الأربعة الكبرى والتي تنطلق خلال الفترة بين 24 مايو حتى 13 يونيو المقبل.
وكان "صفوت" في معسكر بالسويد، وذلك استعداداً للبطولة وحافظ البطل المصري على تصدره للتصنيف العربي في التصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولي للتنس، حيث تقدم مركزا وحيدا ليحتل المرتبة 163 عالمياً.
ونجح محمد صفوت فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019.
محمد صفوت مواليد 1990 بمحافظة المنصورة، بدأ ممارسة التنس في عمر الـ8 سنوات، التحق بالمنتخب وهو فى الـ11 عاما، وبعد عامان شارك فى أول بطولة مع المنتخب وتوج بالبطولة العربية وقتها.
انتقل من نادي جزيرة الورد إلى نادي الجزيرة بالقاهرة، وفي عمر الـ16 عاما انضم لصفوف نادي وادي دجلة وبدأ مشوار الاحتراف ودخل ضمن التصنيف العالمي لأول مرة عام 2007 بعد الفوز ببطولة السودان.
27 لقبا حققها صفوت فى مسيرته كان أهمها "بطولة الفيوتشر" وأحرز في التشالنجر لقب في الفردي وثلاثة ألقاب في الزوجى وذهبية الألعاب الأفريقية.
كما توج ببطولة تشالنجر لانسيستون باستراليا وهو الإنجاز الذى غاب منذ 25 عاما وبالتحديد عام 1996 عندما تُوج تامر الصاوي لاعب المنتخب السابق بلقب تشالنجر برونكس.