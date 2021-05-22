شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بموقعة "لوكاس موريبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى تحديا قويا وصعبا عندما يلتقى صن داونز الجنوب إفريقى فى الثالثة عصر اليوم السبت إفريقيا على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال، فى مباراة صعبة على الفريق الأحمر الذى يسعى إلى تأمين نتيجة مباراة الذهاب والتى فاز فيها بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

واستعد الأهلى جيدا لموقعة اليوم من خلال السفر إلى جنوب إفريقيا قبل موعد المباراة بـ5 أيام من أجل التعود على الأجواء التى ستقام فيها المباراة، علما بأنها ستقام فى الثالثة عصرا، حيث يخشى الجهاز الفنى واللاعبين من أن تكون الأجواء حارة، ولكن ما طمأن البعثة الحمراء هو اعتدال حالة الطقس فى جنوب إفريقيا منذ أن حطت أرجلهم ببلاد نيلسون مانديلا.

وعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرات فنية مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على أن الفريق لعب شوط أول فى القاهرة وعليه الاجتهاد والتركيز فى شوط المباراة الثانى بجنوب إفريقيا، وعكف على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى مباراة الذهاب حتى لا تتكرر فى موقعة اليوم.

ووضع موسيمانى خطة مباراة فريقه ضد صن داونز، من أجل افساد مفاتيح لعب الفريق الجنوب إفريقى وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم فى رتم المباراة، لا سيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من بطل جنوب إفريقيا من بداية اللقاء، حيث طالب موسيمانى لاعبى الأهلى بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبى صن داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على بطل جنوب إفريقيا فى الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى على الشتيكل المتوقع أن يخوض مباراة صن داونز اليوم والمكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى الدفاع وعمرو السولية وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "أكرم توفيق" فى الوسط ومحمد شريف وطاهر محمد فى الهجوم.

فى المقابل، يسعى فريق صن داونز لتحقيق ريمونتادا من خلال تسجيل 3 أهداف فى مرمى الأهلى وتقوم خطة مانجوبا مونجيثى المدير الفنى لبطل جنوب إفريقيا على تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الأهلي، حيث طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم وتقليل الأخطاء التى ارتكبوها فى مباراة الذهاب بالقاهرة وضرورة نقل الكرة السريع واستغلال المساحات الموجودة فى ظهر لاعبى الأهلي.

وحث مونحيثى لاعبيه على ضرورة التحلى بالهدوء وعدم الاستعجال فى إنهاء الهجمة أو التوتر حال تأخر تسجيل هدف التقدم، مؤكدا لهم على أنهم فريق كبير وقادر على قلب النتيجة على الأهلى وإحراز ثلاثة أهداف فى المباراة، شريطة أن يلعبوا بروح قتالية وأن يستغلوا الأخطاء التى يولدها الضغط المتواصل على لاعبى الأهلى والاستفادة من إقامة المباراة على ملعبهم، وضرورة استغلال السرعات الموجودة فى صفوف صن داونز والمساحات التى تتاح لهم خلال المباراة.