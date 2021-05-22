شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: لينا ضربة جزاء أمام دجلة وأنا متوصى عليا ومبخفش من حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، عن استيائه من أداء التحكيم خلال مواجهة فريقه لنظيره وادي دجلة أمس، مؤكداً أن فريقه له ركلة جزاء واضحة خلال أحداث المباراة.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "لنا ركلة جزاء مؤكدة أمام وادي دجلة، وأنا أقول ولست خائفاً من أحدا"، مضيفا: "أقولها حتى لو سأوقف لنهاية الموسم لنا ركلة جزاء، ولكن أنا متوصى عليا أنا والنادي"، متابعا: "مصر كلها تكلمت معي وقالت إن لنا ركلة جزاء".