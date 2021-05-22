شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هجوم لاعبى الزمالك على مرمى الطلائع.. وزيزو بطل التسديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرقام مميزة، حققها لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال المباراة القوية أمام فريق طلائع الجيش بالدوري الممتاز، التى أقيمت أول أمس الخميس، جعلت الفريق الأبيض يحافظ على تقدمه في صدارة الدوري بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

فريق الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 15 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدف.

وشهدت مباراة الزمالك أمام الجيش العديد من الارقام التي يرصدها الموقع الرسمي للنادي من خلال التسديدات باللقاء:

نجح الفريق الأبيض خلال مباراة الطلائع في تسديد 22 تسديدة، كان لأحمد سيد زيزو نصيب الأسد فيها، حيث سدد 5 تسديدات وفرجاني ساسي 4 تسديدات واسلام جابر 3 تسديدات ومحمود حمدي الونش مثلها.

سدد أشرف بن شرقي تسديدتين ونفس الأمر لسيف الدين الجزيري، بينما سدد كل من محمد عبد الشافي وأسامة فيصل ومروان حمدي تسديدة واحدة.

وشهدت التسديدات الاثنتان والعشرون، التي سددها لاعبو الزمالك 7 على المرمى، بواقع تسديتين لسيف الدين الجزيري وتسديدة واحدة لكل من: الونش وعبد الشافي وزيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل.

ونجح طارق حامد في أن يحتل المركز الأول في عدد اللمسات خلال مباراة طلائع الجيش بعدد لمسات 102 لمسة بينما جاء في المركز الثاني فرجاني ساسي بعدد لمسات وصل إلى 84 لمسة وفي المركز الثالث احمد سيد زيزو بعد لمسات وصل إلى 69 لمسة .

وفي عدد التمريرات خلال اللقاء، تصدر أيضا طارق حامد، حيث نجح في أن يمرر الكرة في 70 مناسبة خلال اللقاء، وجاء بعده فرجاني ساسي بعدد تمريرات وصلت الى 49 تمريرة وحازم امام 42 تمريرة.