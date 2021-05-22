شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتلقى عرضين لرعاية النادى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عصام سراج، مدير التسويق بنادي المقاصة المتحدث الرسمي باسم النادي، عن تلقى ناديه عرضين لتولي حقوق رعاية النادي الفيومي بدءا من الموسم الجديد، مؤكدا أن إدارة المقاصة تبحث عروض الرعاية في الفترة الحالية من أجل اختيار أحدهما خلال في الموسم المقبل.

وقال سراج في تصريحات خاصة إن هناك أكثر من عرض لرعاية المقاصة، ولكن استمرار جائحة فيروس كورونا تدفع الشركات لإعادة النظر بشأن الحصول على رعاية الأندية، وهو ما قد يؤخر الإجراءات الخاصة بنقل حقوق الرعاية لمستثمر جديد.

وشدد مدير التسويق بالمقاصة على أن اسم المقاصة وحالة الاستقرار الإداري التي ينعم بها النادي والنتائج القوية التي يحققها الفريق الفيومي في الدوري تجعله جاذبا للرعاة الراغبين في الاستثمار الرياضي مع نادي له اسمه بين الأندية الكبيرة في مصر، كما أن فكر إدارة المقاصة يجعل المستثمرين يحبذون الإقدام على خطوة رعاية نادي المقاصة.

وأضاف أن فريق المقاصة سيواصل المنافسة على التواجد في المربع الذهبي من أجل الحفاظ على اسم النادي ومكانته في جدول الدوري، ومن أجل المساهمة في زيادة القيمة السوقية للمقاصة، الأمر الذي سيحبذ المستثمرين على التقدم للحصول على رعاية النادي.