انطلاق فعاليات الدور الثاني بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد اليوم الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2021 للرجال منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين

نتائج باقي مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2021.

للرجال:

فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الثاني عالميا من مصر على ايكر باجاريس برنابيو من إسبانيا بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-0: 11-5, 11-8, 11-6.

فاز اللاعب بول كول المصنف الثالث عالميا من نيوزيلاندا على يوسف سليمان من مصر بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-0: 11-3, 11-8, 11-8.

فاز اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الخامس عالميا من مصر على محمد الشربيني من مصر بأربع أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-1: 11-9, 12-10, 6-11, 11-7.

فاز اللاعب جريجوار مارش من فرنسا على ميغيل روريغيز من كولومبيا المصنف الثامن عالميا بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-0: 11-7, 14-12, 11-4.

فاز اللاعب كريم الحمامى من مصر على زاهد سالم من مصر بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-0: 11-6, 13-11, 11-7.

فاز اللاعب فيكتور كروين من فرنسا على شاهجهان خان من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-0: 12-10, 11-8, 11-4.

فاز اللاعب رفائيل كاندرا من ألمانيا على لوكاس سيرمي من فرنسا بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-0: 11-6, 11-9, 11-4.

فاز اللاعب مازن هشام من مصر على نيكولاس مولر من سويسرا كية بخمس أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-2: 7-11, 11-7, 11-8, 25-13.