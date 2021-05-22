في جحيم بريتوريا.. الأهلي يسعى لمنع صنداونز من حق الرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

حقق الأهلي فوزاً جيداً في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (2-0) على صنداونز، لكنه الآن في بريتوريا في محاولة لمنع الفريق الجنوب إفريقي من الرد.

تحل الثالثة عصر اليوم السبت لتُعلن بداية مواجهة الأهلي وصنداونز في بريتوريا بجنوب القارة السمراء، حيث يأمل عشرات الملايين من جمهور العملاق الأحمر بأن يستمر حلم "العاشرة" ليالٍ أخرى قادمة.

الأهلي كان قريباً من الفوز بهدف نظيف فقط، لكن هدية الحارس أونيانجو وإصرار صلاح محسن منحا الأحمر هدفاً ثانياً جعل وضعه أقوى كثيراً في لقاء الإياب.

ويحتاج صنداونز للفوز بثلاثية نظيفة من أجل العبور إلى ربع النهائي، أو على الأقل رد الهزيمة (2-0) ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما يحكم الحظ والتركيز على مصير الفريقين.

ويعرف الأهلي جيداً جحيم ملعب صنداونز ما تعنيه مباريات الثالثة عصراً، فقد تلقى هُناك الأحمر أسوء هزائمه في تاريخ مشاركته بدوري الأبطال عندما سقط بخماسية نظيفة الموسم قبل الماضي.

الفوز التاريخي الذي حققه صنداونز على الأهلي كان بحضور مدربه الحالي بيتسو موسيماني على الجانب الأخر من اليم، يقود أصحاب الأرض لإسقاط البطل التاريخي للقارة، لكنه يعود الآن من أقصى الشمال في محاولة لمنع أبناء بلاده من تكرار الأمر ذاته، والتغلب عليهم في عقر دارهم.

وعاد الأهلي في الموسم الماضي للانتقام من هزيمته التاريخية، رفقة مدربه السويسري السابق رينيه فايلر، الذي هزم صنداونز في القاهرة (2-0) ثم ذهب إلى أرض الجنوب ليتعادل (1-1) في مباراة أهدر خلالها الأحمر فوزاً سانحاً بنتيجة كبيرة بعد ضياع الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى.

ومر الأحمر بفترة ضغط لا تحتمل في الدوري المصري لعبه خلالها عدد كبير من المباريات خلال فترة قليلة، ليتعرض لإجهاد وإرهاق وعدة إصابات بين لاعبيه، لكنه انتعش في أخر أيام بخوض مبارتي الزمالك وصنداونز فقط منذ يوم 10 مايو الجاري.

كما دعم الدولي التونسي علي معلول قائمة الأحمر بالعودة للتدريبات الجماعية ومرافقة الفريق إلى الجنوب، ومن قبله النيجيري جونيور أجايي العائد بعد فترة غياب طويلة، لتزداد الخيارات في قائمة موسيماني في واحدة من أصعب مباريات الموسم.

بطاقة المباراة

التاريخ: 22 مايو 2021

التوقيت: 3 عصراً بتوقيت القاهرة

المكان: بريتوريا – جنوب إفريقيا

الملعب: لوكاس موريبي

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 4