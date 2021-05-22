الخليج 365 يكشف.. الأهلي يدرس قانونية مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين أمام الطلائع وفي قمة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعكف النادي الأهلي على دراسة موقف اللاعبين الذين صدر بحقهم قرار بالإيقاف عقب أحداث مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك في دوري الشباب مواليد 1999.

وتقام مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد بطل الدوري يوم 26 مايو الجاري، بعد اللغط الذي صاحب احتفال الفريقين باللقب عقب انتهاء المسابقة لتساويهما في عدد النقاط.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن إدارة الأهلي تدرس اللوائح لمعرفة موقف اللاعبين الموقوفين، مضيفاً :"شروط بطولات الجمهورية للشباب والناشئين للموسم الحالي تنص على أن اللاعب الموقوف يخضع للإيقاف في نفس المسابقة الموقف بها، ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من المراحل السنية إلا بعد انتهاء إيقافه".

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يعتمد على اللائحة من أجل تطبيق إيقاف لاعبي الزمالك حيث تعتبر هي الأولى في فترة الإيقاف بالنسبة للاعبي فريق الشباب، ولذلك يتم دراسة القرار خاصة بعد مشاركة أحد اللاعبين مع الفريق الأول أمام طلائع الجيش.

وأشار المصدر إلى احترام الأهلي لوائح وشروط المسابقات التي بدأ الموسم الرياضي على أساسها، ويطالب الجميع باحترامها وتحمل المسئولية تجاهها، مع التشديد على عدم تهاون الأهلي في حقوقه القانونية.