" تشمل إمام عاشور".. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمته التي سيخوض بها مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري، مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري WE.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف "روقا"، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

وضم الجهاز الفني للزمالك، إمام عاشور للقائمة، نظراً لدخول الفريق معسكراً مغلقًا قبل مواجهة المصري والإسماعيلي والجونة، حيث من المقرر أن يعود للمشاركة في المباريات عقب انتهاء مدة إيقافه.