الزمالك يُعلن موقفه من خوض مباراة دوري 99

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، بدر حامد، إنهم من الناحية الفنية لا يستطيعون خوض مباراة الأهلي ولكنهم يتركون الأمر في النهاية لمجلس الإدارة.

وأضاف بدر حامد، في تصريحات لفضائية الزمالك، مساء اليوم الجمعة:"المهندس أحمد مجاهد مُصر على الخطأ فاللائحة لم تنص على مباراة فاصلة ولكن أحمد مجاهد تورط في اللائحة ونظّم دوري من دور واحد وكان من المفترض أن السكرتارية ينبهوه إلى أن دوري الدور الواحد سيجعل المواجهات المباشرة تسقط".

واسترسل رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك:"من الممكن يكون لم يلاحظ الأمر لكن الاتحاد أخطأ ويخرج يُعلن ذلك ويُخطر الأندية بالجلوس لحل المشكلة، الفريق لم يلعب منذ فترة فكيف سألعب مباراة فاصلة، فبعدما صرح أن اللاعبين ليس لهم (لازمة) وأن الدوري نُظم من أجل لاعبين اثنين أصبح الموضوع شائكًا ونحن أبطال الدوري".

وأتم رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك:"قرارنا كقطاع فنيًا لن تستطع لعب المباراة لكن الإدارة التي تُدير النادي في النهاية هي من ستقول ماذا سنفعل، من أين سأجلب اللاعبين كل اللاعبين سافروا من فريق 99 لدّي فقط حسين فيصل وسيف فاروق جعفر".