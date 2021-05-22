جهاد جريشة: خطوات قليلة وأنهي مشواري مع التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، أنه اقترب من نهاية مشواره في عالم التحكيم بعد 25 عامًا من التحكيم المحلي والإفريقي والعربي والدولي.

وكتب جريشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" خطوات قليله جدا وأنهي مشوار 25 سنة تحكيم دولي وأفريقي وعربي ومحلي، وسأبدا مشوار جديد وطموح جديد أسأل المولي عز وجل التوفيق من خلاله".

وأضاف:" تحدي جديد وطموح كبير ، والله الموفق بحول الله تعالي ،دعواتكم ".

ولم يكشف جريشة حتى الآن عن موعد اعتزاله التحكيم نهائيا، بعد مسيرة حافلة بالمشاركات في مختلف البطولات المحلية والدولية.

وكان جريشة ضمن حكام بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، واسندت له مباراة إنجلترا وبنما في دور المجموعات.