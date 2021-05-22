"أنا متوصي عليّا".. طولان يهاجم اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انفعل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، على اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة عقب تعادل فريقه أمام وادي دجلة سلبيًا في إطار الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري.

انفعالات طولان جاءت بعد قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة الزمالك الأخيرة إلى جانب عدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقه في مباراة وادي دجلة بحسب رأيه.

طولان قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"أنا متوصي عليّ من اتحاد الكرة ومتوصي على النادي بتاعي، مصر كلها بتكلمني بتقولي ليّا ضربة جزاء، لو الهدف وقوع إنبي فأنا همشي، فيه استقصاد وتحدي من اتحاد الكرة".

في المقابل، صرح عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"قدمنا تظلم ودفعنا الرسوم لاتحاد الكرة للنظر في عقوبة إيقاف حلمي طولان وحتى الآن لم ينظر للتظلم ولم نتلق أي اتصالات، الفترة الماضية شهدت رفع عقوبات بالتليفون".

وتابع :"ما يحدث تصفية حسابات ضد النادي، كان لنا ضربة جزاء والحكم لم يذهب للفار أو يناقشها، اتحاد الكرة يكيل بمكياليين".

وأنهى :"إذا كان اتحاد الكرة ضدنا فهناك عدة جهات سنخاطبها ومنهم مركز التسوية والتحكيم والشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والفيفا".

جدير بالذكر أن نادي إنبي يحتل الترتيب العاشر برصيد 29 نقطة، حيث من المقرر أن يواجه الفريق البترولي بالجولة المقبلة نظيره سيراميكا كليوباترا.