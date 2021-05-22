إنبي يسقط في فخ التعادل أمام وادي دجلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة انبي أمام وادي دجلة، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري we المصري.

ولعب إنبي بتشكيل مكون من:

"محمود جاد، دينو بيتر، رامي صبري، بوغطاس، مصطفى دويدار، أحمد العجوز، أوبوكا، عبدالرحمن عامر، شكشك، كريم فؤاد، كريم طارق".

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

"محمد عبد المنصف، بسام وليد، محمد جمال، خالد رضا، اسحاق يعقوبو، أحمد سعيد، أحمد عاطف، كريم محمد، جورجينيو، عرفات، محمد رضا".

وقرر مدرب إنبي الدفع باللاعب مهاب ياسر بدلا من اللاعب عبد الرحمن عامر في الدقيقة 31.

وسجل أحمد عاطف هدفا لصالح إنبي في الدقيقة44، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسجل جون أوبوكا الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 50 بعدما تصدى محمد عبدالمنصف لانفراد لتصل الكرة لإوبوكا الذي سدد الكرة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل وادي دجلة إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.