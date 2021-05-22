قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا - صور Reu

تُنقل مباراة الاهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة مجانية أفريقية اليوم السبت، قد تغني بعض عشاق المارد الأحمر عن قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويلعب الاهلي وصن داونز عصر السبت 22 مايو 2021 على ملعب مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، ويدخل العملاق المصري هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تمكنه من هزيمة صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد لطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

وستقوم قناة بي إن سبورتس القطرية HD4 المشفرة بنقل هذه المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

لكن بي إن سبورتس ليست الوحيدة التي ستنقلها، حيث حصلت قناة RTS2 السنغالية على حقوق نقلها، بالإضافة إلى قناة أخرى من كوت دي فوار RTi.

ويقع تردد قناة RTS2 السنغالية المجانية، على القمر الصناعي Eutelsat W1 اتجاه 10 شرقًا، بتردد 11900 باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500 بتصحيح 2/3.

أما تردد قناة RTI 1 الإفوارية المجانية، والناطقة باللغة الفرنسية، فيقع ترددها المجاني على القمر الصناعي عرب سات ArabSat 2A اتجاه 26 شرقًا، بتردد 12073 استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، بتصحيح 3/4.