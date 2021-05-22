الكاف يسمح بمشاركة أمير سعيود في مباراة الترجي وبلوزداد

سمحت لجنة الإنضباط التابعة لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمشاركة صانع الألعاب الجزائري “أمير سعيود” في مباراة الترجي وشباب بلوزداد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 22 مايو.

ورفض الكاف الشكوى التي قدمتها إدارة نادي الترجي التونسي ضد هداف دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم “أمير سعيود” بداعي لقطة غير رياضية بعد تسجيله للهدف الثاني في مباراة الذهاب بداية الأسبوع الماضي.

وانتهت المباراة بفوز شباب بلوزداد 2/صفر على ملعب 20 أغسطس 1955، وسجل أولاً ذكريا دراوي ثم أضاف أمير سعيود الهدف الثاني، ليضع شباب بلوزداد الجزائري قدمًا في نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويخشى الترجي من أمير سعيود في مباراة الإياب، حيث يعيش أفضل فترة في مسيرته الكروية مع شباب بلوزداد، حيث سجل 8 أهداف في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بالاضافة إلى 7 أهداف في البطولة الجزائرية المحترفة.

وقالت إدارة نادي شباب بلوزداد في بيان رسمي “لجنة الإنضباط أنصفت الشباب واللاعب بعدما درست الملف الذي قدمته الإدارة رداً على شكوى الترجي ضد أمير سعيود”.

وأوضح البيان “الملف أكد براءة أمير سعيود، وانعدام وجود أي شيء غير رياضي في اللقطة المذكورة بعد تسجيله للهدف الثاني، اللاعب لن يعاقب وسيكون حاضرًا في مباراة العودة على الملعب الأولمبي برادس”.