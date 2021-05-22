“لا مكان لـ كرة القدم”..ما هو أغلى حذاء في تاريخ الرياضة؟

فشلت أحذية كرة القدم على مدار ثلاثة عقود بعد تطور صناعتها بواسطة أديداس ونايكي في منافسة أغلى الأحذية في تاريخ الرياضة، حتى بعد ظهور لاعبين بنجومية ديفيد بيكهام – أسطورة مانشستر يونايتد -، وليونيل ميسي – أسطورة برشلونة -، وكريستيانو رونالدو – أسطورة ريال مدريد -.

يتصدر النجم الأميركي لكرة السلة المحترفة “مايكل جوردن” عرش أكثر الرياضيين الذين حققوا مبيعات بفضل أحذيتهم، لدرجة تصدر أحد أحذيته للائحة الأغلى في التاريخ بأكثر من 500 ألف دولار أميركي.

في نهاية ديسمبر 2020 ورغم أزمة فيروس كورونا، قُدرت قيمة الحذاء الرياضي الذي يحمل اسم “ZX 8000 Porcelain” عند طرحه من مسؤولي شركة “أديداس” الألمانية، بسعر بلغ مليون دولار أمريكي، وذلك وفقًا لدار “سوذبيز” العالمي للمزادات.

صُنع حذاء المليون دولار، يدويًا وبتصميم فريد من جلد أديداس الفاخر المطل يدويًا وبوزن 950 جرامًا، حيث تعاونت الشركة الألمانية مع مواطنتها “مايسن” المعروفة بصناعة الخزف، لإنتاج هذا الحذاء الرياضي بلمسات فنية نادرة، بعد أن تولى حرفيون تلوينه، ثم لصقوا عليه قطعًا خزفية مزينة.

واستوحى تصميم هذا الحذاء من أحذية “ZX 8000” التي كانت قد طرحته “أديداس” للبيع في وقت سابق، ولاقت إقبالاً كبيرًا، حيث يستهدف التصميم الجديد هواة جمع الأحذية الرياضية، الذين زاد إقبالهم بشكل كبير على المنتجات الرياضية الفاخرة خلال العقد الماضي.

وحُطِّم الرقم القياسي لسعر حذاء رياضي مرات عدة في عام 2020، آخرها بيع حذاء “Air Jordan 1” من شركة “نايكي” الأمريكية مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار “كريستيز” البريطانية للمزادات في منتصف أغسطس الماضي.

وكانت نسخة أخرى من حذاء “Air Jordan 1” الذي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية “مايكل جوردن” الأغلى في تاريخ الأحذية الرياضية، بعد أن بيعت في مايو 2020، في مزاد علني أيضًا، ولكن بدار سوذبيز، بقيمة قياسية حينها بلغت 560 ألف دولار.

وكان الحذاء من طراز “Air Jordan 1” الذي صممته شركة “نايكي” عام 1985 والموقع من قبل نجم شيكاغو بولز السابق، قد حطم الرقم القياسي لحذاء “Nike Moon” -المخصص للركض- البالغة قيمته حوالي 438 ألف دولار، والمسجل عام 2019 في مزاد دار سوذبيز أيضاً، ويعود تصميمه إلى السبعينيات من القرن الماضي.

وكان زوج الأحذية المعروف باسم “Nike Moon”، والذي صممه عداء ومدرب الركض السابق “بيل باورمان” المشارك في تأسيس شركة نايكي، قد تم تصميمه للعدائين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972.

وتجدر الإشارة إلى أن حذاء باورمان، كان أهم معروضات دار سوذبيز، في أول مزاد على الإطلاق تخصصه فقط للأحذية الرياضية.

أما حذاء “Air Jordan 1” الذي تجاوز قيمة حذاء باورمان، كان أول نموذج صممته شركة “نايكي” خصيصًا لجوردان، وقد انتعله أسطورة كرة السلة الأمريكية في موسمه الأول في الـ”NBA“، حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984.

أما الحذاء الجلدي الخاص بالعداء البريطاني “روجر بانستر” الذي انتعله عام 1954، عندما أصبح أول عداء يركض مسافة ميل في أقل من أربع دقائق، بيع في عام 2015 نظير 409 آلاف دولار (و267 ألف جنيه إسترليني طبقًا لمصادر أخرى) من قبل شخص لم يكشف عن هويته في دار كريستي بالعاصمة البريطانية، لندن.

وفي يونيو 2017، بيع زوج أحذية من ماركة “Converse” الأمريكية، كان قد انتعله مايكل جوردان أيضًا، في مزاد علني مقابل 190 ألف دولار.

وانتعل أسطورة كرة السلة الأمريكية هذا الحذاء، في لقاء منح الولايات المتحدة الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، بعد الفوز على إسبانيا.

ووقع جوردان على زوج الحذاء الذي ارتداه في أولمبياد 1984، والذي يعد آخر زوج حذاء له كلاعب هاو وآخر مرة أيضًا يرتدي فيها حذاء من ماركة “Converse” في لقاء رسمي.

وسجل جوردان 20 نقطة في فوز أمريكا (96-65) على إسبانيا في العاشر من أغسطس 1984.

أين يقع دار سوذبير للمزادات؟

دار سوذبيز: هي رابع أقدم دار مزاد في العالم مع 90 موقعًا في 40 بلدًا. أُسس في عام 1744 في لندن. إنجليزي المنشآ وحاليًا أمريكي المركز، مقره الأساسي في مدينة نيويورك.

ما هي شركة مايسن؟

مايسن: شركة ألمانية عريقة مشهورة بصناعة الخزف.

أين يقع دار كريستيز للمزادات؟

دار كريستيز: دار مزادات بريطانية تأسَّست في عام 1766 على يدِ جيمس كريستي، وتعد دار مزادات الفنون الرائدة في العالم، حيث بلغت حصيلة مزاداتها في عام 2015 ما مجموعه 4.8 مليار جنيه إسترليني.