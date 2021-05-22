فيديو | شاهد اهداف مباراة الفيصلي وشباب الأمعري في كأس الاتحاد الآسيوي «النسر الأزرق ينتصر»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الفيصلي الأردني وشباب الأمعري الفلسطيني لحساب الجولة الأولى في دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.

بدأ نادي الفيصلي الأردني مشواره في كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بتحقيق الفوز على مركز شباب الأمعري الفلسطيني بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على استاد عمان بمدينة عمان في الاردن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل حارس شباب الأمعري توفيق علي الهدف الأول لصالح الفيصلي في الدقيقة (12) بالخطأ في مرمى فريقه، في حين سجل أحمد عرسان الهدف الثاني عند الدقيقة (75).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الجمعة، تعادل تشرين السوري مع الكويت الكويتي بنتيجة (3-3) على نفس الملعب.

وتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من تشرين والكويت، في حين بقي رصيد شباب الأمعري خاليًا من النقاط في المركز الرابع.

وافتتح الفيصلي التسجيل في الدقيقة (12)، عندما وصلت الكرة إلى عدي زهران في الجهة اليمنى من منطقة الجزاء ليسددها في المرمى، لتغالط الحارس توفيق علي الذي حاول التصدي لها لكن الكرة سقطت منه وتابعت طريقها نحو الشباك.

وواصل فريق الفيصلي الضغط على شباب الأمعري، وكاد يضيف الهدف الثاني بعدما وصلت الكرة إلى مجدي العطار في مواجهة المرمى ولكنه سدد بتسرع فوق العارضة (20).

وتحسن الأداء الهجومي لفريق شباب الأمعري قليلًا، قبل نهاية الشوط الأول واعتمد على إرسال الكرات الطويلة، لكنه فشل في إدراك التعادل لينتهي الشوط بواقع هدف دون رد لصالح الفيصلي.

ولم يتغير حال المباراة في بداية الشوط الثاني، لكن شباب الأمعري حصل على فرصة عندما انطلق خالد مهدي في هجمة مرتدة على الجهة اليسرى وتقدم داخل منطقة الجزاء ولكنه أرسل كرة غير دقيقة ذهبت خارج المرمى (60).

وخطف الفيصلي الهدف الثاني في الدقيقة (75) عن طريق أحمد عرسان الذي استلم الكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها جميلة وملتفة لتذهب في الزاوية اليسرى للمرمى، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأردني على شباب الأمعري بنتيجة (2-0).

اهداف الفيصلي وشباب الأمعري

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