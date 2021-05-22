الامارات | لابا: العين افتقد إلى دعم الجماهير.. وتضرّر من الغيابات

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا: العين افتقد إلى دعم الجماهير.. وتضرّر من الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزا مهاجم فريق العين، الدولي، لابا كودجو الموسم الكارثي لـ«الزعيم» الذي خرج فيه من جميع البطولات بصورة مبكرة وأنهى دوري الخليج العربي لكرة القدم في المركز السادس، إلى افتقاد اللاعبين للجماهير التي لطالما كانت داعماً بارزاً للفريق في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العين تضرر من الغيابات في صفوفه التي أدت لعدم مشاركة مجموعة من اللاعبين المؤثرين في الموسم الجاري.

وقال لابا كودجو في مقابلة أجراها مع صحيفة «افريكا توب سبورت» إن انتشار فيروس كورونا قلب كرة القدم رأساً على عقب في إشارة إلى القرارات التي اتخذتها أغلبية دول العالم بحظر دخول الجماهير للملاعب، وأضاف: «في كرة القدم الجمهور هو اللاعب رقم 12، لطالما كان وجود الجماهير ضرورياً بالنسبة لنا في اللحظات المهمة، العين افتقد إلى دعم الجماهير من المدرجات».

وأوضح اللاعب التوغولي أن الموسم الجاري شهد غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين بداعي الإصابة، وقال: «على المستوى الفني غاب لاعبون بداعي الإصابة وهناك آخرون انضموا للخدمة الوطنية خصوصاً في خط الدفاع، كما أن اللاعب الياباني شويا ناكاجيما الذي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية، وكانت بمثابة تعزيز مهم لصفوف الفريق تعرض للإصابة في التدريبات، عموماً لقد أنهينا الموسم بخيارات محدودة من اللاعبين».

وقدم فريق العين خلال الموسم أحد أسوأ المواسم في تاريخه، إذ خرج من كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي من الدور الأول، وودع دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي، وأنهى دوري الخليج العربي في المركز السادس برصيد 41 نقطة، ليفقد بذلك فرصة الظهور في البطولة الآسيوية في الموسم المقبل.

وعلى الصعيد الشخصي، لم يقدم الدولي التوغولي الأداء المنتظر منه مقارنة بالعام الماضي، حينما كان النجم الأبرز في الفريق ومتصدراً لهدافي مسابقة الدوري برصيد 19 هدفاً في 18 مباراة، لكنه في الموسم الجاري تراجع مستوى اللاعب وسجل 13 فقط في 23 لقاء، منهياً سباق الهدافين في المركز الخامس.

وقال لابا كودجو: «لا أود التقليل من أنني أنهيت المسابقة في المركز الخامس في ترتيب الهدافين لكن بكل تأكيد كنت أتمنى أن أقدم مستوى أفضل مما قمت به، بالتأكيد أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من مساعدة فريقي بشكل فاعل في تحقيق الأهداف التي كانت مرسومة لنا».

يُذكر أن لابا كودجو وصل إلى مسقط رأسه لقضاء إجازة نهاية الموسم التي تستمر حتى يوم 29 مايو الجاري موعد الانضمام لقائمة منتخب بلاده، التي ستقيم معسكراً في تركيا يستمر إلى يوم 10 يونيو، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستمر عقد لابا كودجو مع فريق العين حتى نهاية الموسم المقبل، في وقت تسعى الإدارة العيناوية لتجديد عقده قبل بداية الموسم الجديد، عطفاً على المستويات التي ظل يقدمها منذ وصوله، إذ سجل 41 هدفاً في خلال موسمين في مسابقة دوري الخليج العربي.

• العين قدم أحد أسوأ المواسم في تاريخه.. سادس الدوري.

• عقد لابا يستمر مع العين حتى نهاية الموسم المقبل.

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