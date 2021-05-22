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الامارات | ليفاندوفسكي يحتاج هدفاً لصناعة تاريخ «البوندسليغا»

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برلين ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدفٌ واحدٌ هو كل ما يحتاجه الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكسر الرقم القياسي الذي يتشاركه مع غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم (40)، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونيخ أمام جماهيره العائدة للمرة الأولى منذ مارس 2020 أوغسبورغ اليوم ضمن المرحلة 34 والأخيرة. بعد أن سجّل ركلة جزاء في التعادل 2-2 ضد مضيفه فرايبورغ الأسبوع الفائت، عادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي الذي انفرد به «المدفعجي» أسطورة بايرن على مدى 49 عاماً عندما حقق هذا الإنجاز في موسم 1971-1972 بـ«البوندسليغا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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