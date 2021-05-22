الامارات | «لا باروسا» و«مناسب» يحملان الآمال الإماراتية في «2000 غينيز» الإيرلندي

شكرا لقرائتكم خبر عن «لا باروسا» و«مناسب» يحملان الآمال الإماراتية في «2000 غينيز» الإيرلندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل الجواد «لا باروسا» المملوك لـ«غودولفين»، و«مناسب» بشعار «شادويل»، الآمال الإماراتية في المنافسة على لقب سباق «2000 غنيز» الإيرلندي، المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري اليوم على مضمار «ذي كرا» لمسافة الميل (1600 متر)، ويعد باكورة البطولات الكلاسيكية في موسم سباقات الخيل في إيرلندا.

ويسعى «لا باروسا»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى إهداء «غودولفين» لقبها الثالث في السباق الكلاسيكي، بعد لقبي «بشير» والأسطورة «دباوي»، اللذين جاءا مع المدرب سعيد بن سرور في نسختي عامي 2000 و2005، فيما يتطلع «مناسب»، بإشراف المدرب كيفين بندر غاست، للسير على خطى زميله في الإسطبل «أوتاد»، الذي حقق اللقب في نسخة 2016.

وتستند الحظوظ الإماراتية في انتزاع اللقب على النتائج المميزة التي حققها الجوادان في عالم السباقات، خصوصاً مع «لا باروسا»، الذي حل الشهر الماضي وصيفاً خلف زميله في الاسطبل «ماستر أوف ذا سيز» في سباق «كريفين سيتكس»، الذي أقيم على مضمار نيوماركت البريطاني العريق، يقابلها تألق «مناسب» في سباقات الموسم الماضي بالفوز في سباقين أقيما على مسافة 1200 متر.

وتصطدم طموحات ممثلي الإمارات بوجود محفل قوي من نخبة جياد مسافة الميل، يتقدمها بطل الـ«2000 غينيز» البريطاني الجواد «بويتيك فلير»، الذي يشرف عليه المدرب الخبير أيدان أوبراين، الساعي للقبه الـ12 في الـ«غينيز» الإيرلندي، بعد أن سبق له أن اسرج 11 جواداً مختلفاً، نجحت في انتزاع الفوز، جاء آخرها مع الجواد «تشرتشل» في نسخة 2017.

كما يدخل دائرة المنافسة الجواد «لاكي فيغا» المنحدر من نسل «لوبي دي فيغا»، والساعي لرد اعتبار خسارته قبل 20 يوماً أمام «بويتيك فلير» في نيوماركت، والحلول وصيفاً في «2000 غينيز» البريطاني.

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