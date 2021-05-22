الامارات | فورلان: أتلتيكو أكثر من يستحق لقب «الليغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن فورلان: أتلتيكو أكثر من يستحق لقب «الليغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم منتخب أوروغواي وأتلتيكو مدريد السابق، دييغو فورلان، أن «الروخي بلانكوس» يمتلك «مفتاح» الفوز بلقب الدوري الإسباني، عندما تقام الجولة الـ38 في «الليغا» اليوم وستشهد تحديد بطل المسابقة.

وقال فورلان لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر سفراء «الليغا» إن: «أتلتيكو مدريد أكثر من يستحق الفوز بلقب الليغا». وسيكون بإمكان أتلتيكو التتويج بالفوز بأي نتيجة على مضيفه بلد الوليد اليوم، دون انتظار نتيجة وصيفه ريال مدريد الذي يواجه فياريال.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 83 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة. وقد لا يحتفل أتلتيكو باللقب الـ11 في تاريخه في حال تعادله، وفوز ريال مدريد، إذ سيتساويان في الترتيب، لكن الريال سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة، ما يمنح اللقب الـ35 للريال.

وأوضح فورلان الذي لعب في صفوف أتلتيكو مدريد في الفترة من 2007 إلى 2011 أن فريقه السابق يستحق الفوز بلقب الدوري، وفقاً لمردود الفريق طوال الموسم، وقال: «قدم أتلتيكو مدريد مستويات رائعة في الموسم الحالي، وتصدر المسابقة في أغلب فتراته، ورغم تعثر الفريق في العديد من المباريات بعدما كان متصدراً بفارق كبير من النقاط، فإنه تمكن من الحفاظ على الصدارة».

وأضاف: «تتويج أتلتيكو مدريد وإنهاء هيمنة الثنائي ريال مدريد وبرشلونة على اللقب، سيكون أمراً إيجابياً للغاية ويصب في صالح المسابقة، وأفضل مكافأة للفرق التي تجتهد وتقدم مستويات قوية على مدار الموسم، وهو ما فعله فريق أتلتيكو مدريد هذا الموسم رغم بعض التعثرات في الدور الثاني، لكنه يبقى الأكثر استحقاقاً للفوز باللقب».

في المقابل رد فورلان على سؤال حول تأثير انضمام لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي، وقال: «جودة وقيمة سواريز واضحة جداً، وانتقاله إلى (الروخي بلانكوس) إضافة كبيرة، لما يمتلكه الدولي الأوروغوياني من إمكانات كبيرة، إذ أثبت أن برشلونة تصرف معه بغرابة شديدة بالاستغناء عن خدماته عقب نهاية الموسم الماضي».

وتابع: «الجميع استغرب رحيل سواريز عن برشلونة، لقد كان رحيله مفاجأة لجمهور (البرسا) ولنا جميعاً، خصوصاً أن الفريق لديه مشكلة واضحة في خط الهجوم، وتأكد ذلك الأمر في الموسم الحالي بينما كان تأثيره إيجابياً جداً مع أتلتيكو، لذلك أرى أن برشلونة خسر الكثير برحيل سواريز».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news