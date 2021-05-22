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الامارات | ميسي يغيب عن ختام «الليغا»

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مدريد ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يغيب عن ختام «الليغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإسباني أمس، أن نجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري اليوم ضد مضيفه إيبار، لمنحه مزيداً من الراحة قبل نهائيات كوبا أميركا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «ميسي لم يتمرن بموافقة من المدرب، ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد ايبار». وتابع «يمكن للمهاجم أن يحظى بقسط من الراحة قبل كوبا أميركا الشهر المقبل بعد موسم كان فيه من أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات».

ويحوم الشك حول مستقبل أفضل لاعب في العالم ست مرات الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، حيث ربطته تقارير بالرحيل عن ملعب كامب نو في ظل رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه والالتحاق بمدربه السابق في برشلونة الإسباني بيب غوارديولا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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