الامارات | الأرجنتين مرشحة بقوة لتنظيم «كوبا أميركا» دون شريك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين مرشحة بقوة لتنظيم «كوبا أميركا» دون شريك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واجه اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) لكرة القدم طلب كولومبيا مستضيفة مسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين والمقرّرة في 13 يونيو المقبل، بتأجيل النهائيات بالرفض، مؤكداً في الوقت ذاته أن المباريات التي كان من الواجب أن تقام على أرضها ستنقل إلى أماكن أخرى، ليتم سحب البطولة رسمياً من كولومبيا. وباتت الأرجنتين في موقع قوة لتنظيم البطولة كاملة من دون شريك، خصوصاً في ظل تصريحات من مسؤوليها بجاهزيتها التامة لذلك.

وجاء الطلب الكولومبي على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا. واقترحت الحكومة الكولومبية أن يتم التأجيل إلى نوفمبر المقبل. ولم يتأخر رفض الاتحاد القاري «كونميبول»، إذ يرى ضرورة إجرائها في موعدها بسبب روزنامة المباريات الدولية.

وكان رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديس، صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده مستعدة لاستقبال النهائيات على أرضها على الرغم من تداعيات فيروس كورونا. وقال للقناة المحلية «سي5 ن»: «اتفقنا مع كونميبول (الاتحاد القاري) على تنظيم كوبا أميركا وسنفعل ذلك مع القيود السارية».

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