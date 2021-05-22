الامارات | رئيس الاتحاد الأوروبي: دوري السوبر منح بيد واحدة وأخذ بـ 5 أيادٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبي: دوري السوبر منح بيد واحدة وأخذ بـ 5 أيادٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تقريراً سخر فيه من ادعاءات الأندية، التي كانت قد أعلنت عن مشروع إطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي».

وانهار ذلك الدوري خلال 72 ساعة إثر احتجاجات من قبل المشجعين وضغوط من جانب الـ«يويفا»، وكذلك الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى جانب حكومات واتحادات وطنية، وقال ألكسندر سيفرين رئيس الـ«يويفا» إن دوري السوبر الأوروبي «منح بيد واحدة وأخذ بخمس أيادٍ».

وأوضح تقرير «لليويفا» أمس، اليويفا قدم 558 مليون يورو في العام الواحد كمدفوعات تضامنية من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة بين عامي 2018 و2021، وهو مبلغ «بصدد الزيادة بشكل كبير» في الفترة ما بين عامي 2021 و2024.

وقال سيفرين: «التقرير يوضح كيف أدت مشكلات البث وخلو الاستادات وتراجع الإيرادات وانهيار أرباح الانتقالات إلى خسائر متوقعة قيمتها 8.7 مليارات يورو في عائدات الأندية المحترفة، وقد جرى تعويض ذلك جزئياً فقط من خلال تقليص التكاليف».

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