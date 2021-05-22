الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 مايو 2021
أبطال إفريقيا
صن داونز - الأهلي 17:00
الترجي - بلوزداد 20:00
الوداد - المولودية 20:00
بلد الوليد - أتلتيكو 20:00
ريال مدريد - فياريال 20:00
إيبار - برشلونة 20:00
سامبدوريا - بارما 22:45
الدوري الألماني
دورتموند - ليفركوزن 17:30
البايرن - أوغسبورغ 17:30
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