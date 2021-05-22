شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري.. عودة شيكابالا وعاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة مواجهة المصري البورسعيدي، المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل.

في خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام، محمد عبدالشافي وأحمد فتوح.

في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

وضم الجهاز الفني إمام عاشور للقائمة، نظراً لدخول الفريق معسكراً مغلقا قبل مواجهة المصري والإسماعيلي والجونة، حيث من المقرر أن يعود للمشاركة في المباريات عقب انتهاء مدة إيقافه.

ويحتل الزمالك صدارة بطولة الدوري برصيد ٥١ نقطة وذلك بعد مرور ٢٣ جولة من عمر المسابقة.